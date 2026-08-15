Acusa gobernadora de Chihuahua intento de censura y advierte sobre riesgos de “dictaduras y totalitarismos”

La mandataria del Ejecutivo de Chihuahua Maru Campos, criticó nuevamente los señalamientos en su contra luego de aparecer en una lista difundida durante una conferencia matutina y acusó al Gobierno Federal de intentar censurar a quienes cuestionan sus decisiones.

Cuestionada sobre su aparición en la denominada lista del “San María Alcalde”, Campos señaló que detrás de estos señalamientos existe preocupación por parte de funcionarios ante su postura crítica como gobernadora.

“Una consejera jurídica que está preocupada porque una gobernadora diga lo que está mal, que se oponga, que diga la verdad, pues así trabaja el régimen”, declaró.

La mandataria estatal comparó este tipo de acciones con los procesos que, afirmó, precedieron a diversos regímenes autoritarios en el mundo.

“Así empezó Venezuela y así empezaron las grandes dictaduras y totalitarismos en el mundo”, sostuvo.

Campos hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante lo que consideró prácticas que no deben normalizarse en México.

“Chihuahua despierta, México despierta. Lo que están haciendo no es normal”, afirmó.

Finalmente, la gobernadora llamó a defender las libertades y adelantó que la ciudadanía tendrá una herramienta para hacerlo en el próximo proceso electoral.

“Tenemos que defendernos y nuestra única herramienta y nuestra única arma, ya saben cuál es, para el 2017”, expresó.

Cabe señalar que, por el contexto de sus declaraciones, Campos aparentemente se refirió al proceso electoral del 2027.