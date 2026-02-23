Valentino Lanús habla de su lucha contra el cáncer y revela por qué se alejó de la televisión

Luego de enfrentar una enfermedad que cambió su vida, el actor Valentino Lanús habló sobre salud, familia y sus nuevas prioridades.

Valentino Lanús reapareció públicamente en un bar de la Ciudad de México junto a Sara Maldonado y Ana Layevska, sus compañeras en la telenovela El juego de la vida. El encuentro despertó nostalgia entre los fans del melodrama juvenil y también marcó un momento especial para el actor, quien habló abiertamente sobre su estado de salud tras el cáncer intestinal que le fue diagnosticado hace algunos años.

Valentino Lanús revela por qué dejó el medio tras el cáncer

Valentino Lanús explicó que aquel diagnóstico de cáncer intestinal lo llevó a replantearse su hábitos y prioridades personales. Aunque en su momento enfrentó la enfermedad con discreción, actualmente asegura encontrarse fuerte física y emocionalmente. Su recuperación ha estado acompañada de disciplina, entrenamiento constante y un cambio profundo en su estilo de vida.

“Estoy inmensamente feliz y saludable, eso es algo increíble, mejor que nunca. Sí, entreno siete horas al día artes marciales, así ya es mi vida”, declaró el actor, quien contó que el ejercicio es parte esencial de su vida. El hecho de sentirse bien no es casualidad, sino resultado del esfuerzo y la disciplina que mantiene para cuidar su salud.

Además, aseguró que se mantiene bajo supervisión médica constante y que los estudios recientes han confirmado que se encuentra en buen estado. “Hice uno hace poquito que me enfermé del estómago y salió todo increíble. Justo en la telenovela pasada hice un estudio por casualidad, dije: ‘Órale, a ver cómo sale’. Mi organismo está increíble”, explicó.

Valentino Lanús prioriza ahora su bienestar

El proceso de enfrentar el cáncer también influyó en la decisión de Valentino Lanús de alejarse del medio artístico, pese a haber protagonizado varias telenovelas. Para el actor, retirarse fue una elección necesaria que le permitió priorizar su bienestar personal y dedicar más tiempo a su familia.

“Delicioso, la verdad. Qué bueno que ya me escapé. ¿No? Tú sigues trabajando, ¿tú también?, muchísimo. Sí, yo sí me les escapé, yo ahora estoy en otra historia completamente y muy feliz también y enfocado en ser papá también”, aseguró.

Incluso, confesó que no extraña su trabajo como actor. “Eh, no, a ellas sí. Pero no, la verdad, pues estoy muy feliz”. Tras su declaración, Sara Maldonado intervino en la entrevista: “Solo a nosotras, nos lo dijo ahorita ahí”, bromeó, dejando ver la complicidad entre los excompañeras de reparto.

Lanús también habló sobre el giro que dio su vida después de la enfermedad y cómo cambió por completo su manera de entender el éxito y la felicidad: “La verdad que lo disfruté muchísimo, pero descubrí algo más fascinante, mi vida es fascinante hoy por hoy, más de lo que pudiera imaginar. Entonces, sí, fue un cambio radical, pero fue un cambio que llenó mi vida de muchas cosas fantásticas, extraordinarias. Y respeto y amo y qué padre. Y si hubiera proyectos bonitos también diría ‘Lo hago’, pero todo lo que leo, digo: ‘No, paso’”.

Hoy, lejos de los foros de televisión y enfocado en su vida personal, Valentino Lanús asegura que vive una etapa más tranquila y plena, con buena salud y prioridades muy distintas a las de antes.