Detenido por probable abuso sexual en Vistas Cerro Grande

Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre señalado como probable responsable de abuso sexual, en hechos registrados en la colonia Vistas Cerro Grande.

Fue por medio de un reporte que, al arribar las unidades, el sujeto intentó huir corriendo por un pasillo y brincando por los techos de varios domicilios, mostrando una actitud agresiva.

Metros más adelante, los agentes lograron darle alcance y proceder con su detención.

El detenido fue identificado como José Luis T. T., quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.