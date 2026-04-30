Participa GOECHI en feria de la salud en NCG

La Agencia Estatal de Investigación, Zona Noroeste, a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), participó en la tercera Feria de la Salud, atendiendo la invitación realizada por el Hospital Comunitario, con el objetivo de fortalecer la proximidad social y la prevención del delito en la comunidad.

En el evento se contó con la participación de la Cruz Roja Mexicana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, el Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio, así como autoridades de los municipios de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes e Ignacio Zaragoza.

Por parte de GOECHI se instaló un módulo de atención, donde se brindó información a los asistentes, principalmente a menores de edad, sobre las funciones que desempeña la corporación, así como temas enfocados a la prevención del delito y conductas de riesgo.

El objetivo de estas participaciones es promover la cultura de la prevención del delito en niñas, niños y adolescentes, así como dar a conocer las funciones y el trabajo que realiza el GOECHI dentro de la Agencia Estatal de Investigación.

La Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso, generando un acercamiento positivo entre la ciudadanía y las autoridades, reforzando la confianza y fomentando la cultura de la legalidad desde edades tempranas.