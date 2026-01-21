Vaguada en altura cruza norte y centro del país; prevén miércoles templado en territorio chihuahuense

Este miércoles, una vaguada en niveles altos de la atmósfera cruzará el centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.

En entidades del noroeste, norte y noreste de México, se pronostican lluvias y chubascos durante las próximas tres horas.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México propiciando vientos con rachas de 40 a 60 km/h.

Por la mañana, ambiente frío a muy frío en la región, y ambiente gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.