Hombre resulta herido tras ataque armado en Vialidad Sacramento

Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego la noche de este miércoles en la zona de Vialidad Sacramento y Monte Albán, luego de que sujetos armados dispararan en su contra cuando se encontraba a bordo de un vehículo Ford Figo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos tres impactos de bala calibre 9 milímetros en brazo, pierna y espalda. Tras la agresión, logró desplazarse hasta el cruce de las calles Monte Kenia y Monte Los Olivos, donde pidió auxilio a sus familiares, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al Hospital General para recibir atención médica.

En el lugar de los hechos permaneció el Ford Figo con varios impactos de bala. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital y a la escena para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer el ataque.