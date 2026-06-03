Hombre armado escapa tras disparar contra policías durante persecución en la Vialidad Chepe

Un intenso operativo policiaco se desplegó la tarde de este miércoles luego de que un hombre armado lograra escapar de las autoridades cuando circulaba sobre la Vialidad Chepe, antes de llegar al cruce con la calle 92. De acuerdo con los primeros reportes, elementos de seguridad le marcaron el alto para realizar una inspección de rutina.

Durante la revisión, los agentes localizaron un arma de fuego entre las pertenencias del individuo. Sin embargo, antes de ser detenido, descendió del vehículo y emprendió la huida a pie, lo que desató una persecución por varias calles del sector. En su intento por escapar, el sospechoso realizó dos detonaciones contra elementos de la Policía Municipal con el objetivo de evitar su captura.

La persecución se prolongó hasta la colonia Martín López, donde el hombre logró internarse en la zona conocida como el Puente de los Indios y perdió de vista a los agentes. En las acciones participaron elementos de la célula BOI y corporaciones de los distintos órdenes de gobierno, quienes mantuvieron recorridos y revisiones en el área. Hasta el cierre de esta edición, el sujeto no había sido localizado y continuaban las labores de búsqueda para dar con su paradero.