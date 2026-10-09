Ustedes son el árbitro, ustedes no pueden tener cancha; en ese caso, hagan lineamientos para que el narco no esté en las boletas: GPPAN al IEE

Durante la reunión que la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, para explicar el proyecto que pretende que los partidos políticos designen candidatas a alcaldesas en 23 municipios, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Legislativo local, Alfredo Chávez, le señaló al IEE que los consejeros son el árbitro de la contienda y no deben tener cancha.

Además, agregó que si quieren ponerse a “legislar”, que mejor “hagan lineamientos para que los ciudadanos tengamos la confianza de que el crimen organizado no va a estar en las boletas”.

Chávez Madrid argumentó que “siempre estará la tentación de los partidos o del sistema, la intención de meter su cuchara en el árbitro electoral”.

“Es una democracia de la desconfianza. Parece una democracia de la creatividad y no de las reglas claras, ni del estado de Derecho. Es un proyecto que cambia las reglas, y dejar en claro que ningún partido político está en contra de la paridad”, expresó el coordinador parlamentario.