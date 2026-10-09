IEE quiere intervenir la estrategia y organización del PAN y del PRI en beneficio de otro partido, acusan panistas

La representante del PAN ante el Consejo General del IEE, Mariana De La Chica, acusó a los consejeros del órgano electoral de exceder facultades y buscar legislar con el objetivo de beneficiar a un partido político y afectar la estrategia y organización de Acción Nacional y del PRI.

“El proyecto seguramente tendrá algunas particularidades en este tema respecto a las reservas de género. A lo mejor se modifica el número, pero los municipios que queden, estoy segura, tendrán colores y serán particulares, tendrán colores y serán aquellos que gobernamos el PAN y el PRI”, expresó De La Chica.

La representante panista agregó que “claro que va a mostrar la verdadera intencionalidad política este último proyecto de acuerdos. Quieren intervenir la estrategia, la organización partidista del PAN y del PRI en su beneficio, donde ellos tienen probablemente, como dijo aquí nuestro diputado, aspirantes o candidatas o coordinadoras ya posicionadas”.

“Hay temas que son del Congreso y solamente del Congreso. Y la autoridad electoral no puede decidir qué leyes le gustan y qué leyes no le gustan para inaplicarlas, modificarlas, cambiarlas o extenderlas. Eso no es la función reglamentaria del Instituto”, declaró Mariana De La Chica.