En el IMSS, a los derechohabientes les piden paciencia y a los médicos, milagros: Isela Martínez

La Regidora de Acción Nacional aseguró que no se pueden exigir resultados al personal médico sin proporcionarles las herramientas necesarias para cumplir su labor

Tras las recientes manifestaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a regidora Isela Martínez Díaz señaló que en esta institución se le pide a los derechohabientes paciencia y al personal médico le exigen resultados, pero difícilmente pueden ofrecer una atención de calidad cuando no cuentan con las herramientas y condiciones necesarias para realizar su trabajo.

La coordinadora de regidores del PAN expresó que durante los últimos años se ha hablado mucho sobre la calidad de los servicios de salud, la escasez de medicamentos y las dificultades que enfrentan los derechohabientes, pero poco se ha dicho sobre el respeto, las condiciones laborales y el trato que reciben quienes tienen la responsabilidad de atenderlos.

“Hemos escuchado las quejas de los pacientes, su frustración por la falta de medicamentos, las largas esperas y las deficiencias en la atención. Pero pocas veces nos preguntamos qué condiciones tienen los médicos, las enfermeras y el resto del personal para realizar su trabajo. Sin insumos suficientes, sin salarios dignos y sin garantías laborales, difícilmente pueden prestar el servicio que todos esperamos”, expresó.

Consideró que durante los gobiernos de Morena se ha generado una situación en la que pacientes y trabajadores terminan enfrentando las consecuencias de las mismas carencias y la única respuesta de las autoridades federales es solicitar a los pacientes que tengan paciencia y al personal médico que den resultados. Sin embargo, no se pueden pedir milagros, cuando los mandan a la guerra sin fusil.

Por ello, la Regidora hizo un llamado al Gobierno Federal y a las autoridades del IMSS a escuchar las demandas de los trabajadores, atender las denuncias sobre falta de insumos y garantizar tanto sus derechos laborales como la atención oportuna de los derechohabientes.

Isela Martínez reiteró que no se trata de elegir entre los derechos de los pacientes y los derechos de los trabajadores, pues ambos merecen respeto y condiciones dignas, sino de exigir a las autoridades correspondientes que cumplan con su responsabilidad hacia ambas partes afectadas.