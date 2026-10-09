El desabasto no está en las redes sociales, está en las farmacias del IMSS e ISSSTE: Alex Domínguez

El malestar de miles de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS Bienestar y de otras instituciones de salud pública no es producto de los algoritmos de las redes sociales, sino consecuencia de las deficiencias que enfrentan diariamente los pacientes para recibir atención médica y obtener sus medicamentos, afirmó Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal.

Lo anterior, luego de las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina, en las que hizo referencia a la influencia de los algoritmos de las redes sociales en la percepción ciudadana sobre el sistema de salud y el desabasto de medicamentos.

El legislador priista sostuvo que la falta de medicamentos, insumos médicos y personal de salud representa una problemática que se ha agravado desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa afectando a miles de familias mexicanas y chihuahuenses.

“El desabasto de medicamentos no es un algoritmo ni una percepción creada por las redes sociales. Es una realidad que viven miles de derechohabientes cuando acuden a sus clínicas y hospitales y no encuentran los medicamentos que necesitan para atender sus enfermedades”, expresó.

Señaló que para numerosos pacientes acudir a una institución pública de salud se ha convertido en un verdadero calvario, debido a que, después de largas esperas y consultas médicas, enfrentan la incertidumbre de no encontrar disponibles los tratamientos prescritos.

Alex Domínguez resaltó que esta situación obliga a muchas familias a adquirir medicamentos con sus propios recursos económicos, lo que representa una carga adicional para sus ingresos, particularmente para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes que requieren tratamientos permanentes.

Asimismo, el dirigente estatal del tricolor recordó las recientes protestas y manifestaciones de los trabajadores del IMSS en Chihuahua, quienes denuncian la falta de medicamentos e insumos necesarios para desempeñar sus funciones.

“No se puede atribuir a las redes sociales el sufrimiento de quienes necesitan medicamentos, estudios clínicos o una atención médica oportuna. La realidad está en las clínicas, en los hospitales y en los hogares de las familias que tienen que pagar de su bolsillo lo que deberían recibir en las instituciones públicas”, explicó.