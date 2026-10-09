“Es un proyecto y siempre actuamos dentro de nuestras facultades”: Yanko por propuesta de designar candidatas en 23 municipios

Yanko Durán, presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), reiteró ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que la intención de ordenar a los partidos políticos de postular mujeres como candidatas a las alcaldías en 23 municipios, “es un proyecto”, y que por ende todavía tiene que ser analizado y votado en la próxima sesión del Consejo General, además de que precisamente porque se trata de “un proyecto”, es que fue primero presentado ante los representantes de los diversos partidos políticos ante el IEE.

“Nosotros siempre actuamos dentro de nuestras facultades que nos están conferidas. Existe un marco legal al que siempre nos hemos atenido y así lo hicimos en este proyecto. Porque es eso, un proyecto. Nosotros vamos a sesionar hasta el sábado en la noche y, precisamente, en la reunión que tuvimos ayer con los partidos políticos, ahí al interior del Instituto Estatal Electoral, estuvimos sentados y sentadas, tanto las consejerías como las representaciones de los ocho partidos locales y estuvimos escuchando lo que ellos nos tienen que decir”, informó Durán Prieto.

La presidenta del IEE añadió que “derivado de eso y como lo hice saber ahí precisamente al final de esa reunión, no por amenazas, no por amedrentamientos, no por miedo, derivado de las observaciones que los partidos tienen y que resultan bastante válidas el consejo habrá de pues ponerse a platicar, sentarse y ver qué expuso cada fuerza política y probablemente se lleve a un ajuste”.

“Tal vez lleguemos a un acuerdo distinto, eso es lo que sí quiero dejar muy claro lo que nosotros compartimos con las representaciones de los partidos para platicar, para dialogar, para debatir, fue un proyecto de lineamientos, no es el proyecto que finalmente pueda llegar a presentarse para aprobar en la sesión del sábado. Ese proyecto final lo vamos a construir tomando en cuenta las observaciones de todas las fuerzas políticas, pero también lo que nosotros históricamente o nosotros consideremos que deba reforzarse para darle o ampliar o garantizar el acceso de todos los grupos históricamente vulnerados”, expresó Yanko Durán.