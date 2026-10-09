Supervisa Alcalde René Chavira daños en jardinera de Teófilo Borunda y Universidad; preparan trabajos de reparación

– Protección Civil acordonó el área y se mantiene una restricción parcial a la circulación para prevenir riesgos

El alcalde René Chavira acudió a supervisar las condiciones del muro de contención de la jardinera ubicada en el trébol de las avenidas Teófilo Borunda y Universidad, donde se registró un desplome de una sección del mismo, a fin de dar seguimiento a las labores de inspección y preparar su posterior reparación.

Ante esta situación, la Coordinación Municipal de Protección Civil, en conjunto con la Policía Vial, realizó el acordonamiento preventivo del área para evitar riesgos a peatones y automovilistas, lo que implica una restricción parcial a la circulación en el acceso al trébol, en sentido de norte a sur.

Durante el recorrido, René Chavira solicitó a las áreas correspondientes agilizar las labores de revisión y reparación, priorizando la seguridad de quienes transitan diariamente por este punto de la ciudad.

Como parte de la intervención, se revisarán también las condiciones de las estructuras aledañas para identificar posibles afectaciones y determinar las acciones necesarias para prevenir nuevos desprendimientos.

De manera paralela, cuadrillas de las direcciones de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano realizan trabajos de retiro de escombro y limpieza de la zona, mientras continúan las inspecciones para definir las reparaciones correspondientes.

El Gobierno Municipal exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución, reducir la velocidad y respetar los señalamientos preventivos al circular por este sector, mientras se desarrollan las labores de revisión y reparación.