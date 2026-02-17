“Usted lo que quiere es llamar la atención al no tener trabajo legislativo”: Villalobos le reclama a Pedro Torres y se confrontan en Junta Previa

Después de que el diputado morenista Pedro Torres criticara en varias ocasiones que el diputado priista José Luis Villalobos no acudiera a las sesiones de la Diputación Permanente, a pesar de integrar la Mesa Directiva, el legislador del PRI confrontó al de Morena durante la Junta Previa, al afirmar que lo que Torres pretende es llamar la atención debido a que carece de un trabajo legislativo propio.

“Yo voy a decirle que usted no está diciendo la verdad, porque usted llegó a decir que yo no asisto ni siquiera a los periodos ordinarios. Y déjeme le digo que no revisó la información, que no se dio cuenta que tengo más asistencias que usted. Entonces, yo sé que usted solo quiere llamar la atención, que es un diputado que no tiene trabajo legislativo, que firma las iniciativas de sus compañeros del grupo parlamentario, que no han encabezado una sola causa o una sola iniciativa preponderante para el estado y que quiere llamar la atención”, le dijo Villalobos a Torres.

Y añadió que “a lo mejor está cumpliendo alguna encomienda política. Yo quiero decirle que yo llevo presentadas en individual 43 iniciativas, de las cuales 22 ya fueron publicadas en el periódico oficial, y que estamos trabajando todos los días”.

Mientras que el morenista Pedro Torres le respondió a Villalobos que “no está haciendo ninguna gracia con venir esta vez a la mesa directiva. Yo señalé, y es verdad, que usted no había asistido nada más que a la instalación y no me diga que conté mentiras, porque no había asistido y ni siquiera se había conectado nada más a la mesa directiva. Y usted está recibiendo una retribución adicional por pertenecer a la mesa directiva si no tiene tiempo porque lo ocupan todas estas actividades que usted menciona. Y yo señalé algo que es cierto y lo reafirmo aquí”.

Tras ello, Villalobos le respondió a Torres que tiene claro que “usted lo que le molesta o lo que a usted le duele es que a veces en las votaciones por la representación que se tiene en esta mesa directiva, no les salgan las votaciones, pero quiero decirle que ustedes, que donde tienen la representación como en el Congreso Federal y en otros Congresos de los estados, atropellan a la oposición, atropellan a quienes no tienen los votos, sin siquiera escuchar a los menos. Aquí hay pluralidad, aquí se ha escuchado en las voces de todas y de todos, y aquí estamos para participar, y como lo dije a su momento, para hacerlo con respeto, a las y los chihuahuenses con la altura de miras, con propuestas, no con chismes de mercado”.