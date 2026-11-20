La falta de fondos federales destinados al fortalecimiento de las policías municipales ha obligado a los ayuntamientos a buscar alternativas presupuestales para cubrir necesidades de equipamiento, capacitación y tecnología, indispensables para las labores de prevención y vigilancia.

Así lo declaró el edil capitalino René Chavira, quien la semana pasada sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, encuentro en el que también se abordaron las necesidades de los municipios en materia de seguridad y la importancia de contar con recursos federales para fortalecer las corporaciones locales.

El alcalde señaló que, tras la desaparición del Fortaseg, los municipios dejaron de contar con un programa específico para respaldar a sus policías, por lo que ahora deben destinar recursos de otros esquemas para responder a las exigencias de seguridad.

Asimismo, expresó su preocupación por la falta de consideración hacia Chihuahua en la asignación de recursos federales y manifestó su expectativa de que esta situación no esté relacionada con cuestiones político-partidistas, al considerar fundamental que la Federación mantenga inversiones en las ciudades.

La esperanza, indicó, es que el próximo año el Gobierno Federal reconsidere su inversión en el estado y los municipios, de manera que puedan acceder a recursos para atender las carencias en seguridad y otros rubros prioritarios.