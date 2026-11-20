Con motivo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invita a la población a presenciar el tradicional desfile cívico-deportivo este viernes 20 de noviembre, el cual reunirá a 4 mil 945 participantes.

El recorrido iniciará a las 10:00 horas y contará con 70 contingentes conformados por la comunidad estudiantil, el personal docente, integrantes de asociaciones civiles y clubes deportivos, además de corporaciones de seguridad pública y personal del Ejército Mexicano.

El destile partirá desde el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Ignacio Allende, avanzará hacia la avenida Juárez y proseguirá en dirección al este para finalizar su trayecto en la avenida Cristóbal Colón.

Durante la jornada, el público podrá apreciar 10 carros alegóricos diseñados por alumnas y alumnos de distintos niveles educativos, mediante los cuales se escenificarán momentos emblemáticos y figuras clave de dicho movimiento.

Asimismo, estudiantes de secundaria, media superior y superior demostrará su talento en danzas folclóricas y tablas gimnásticas, y un jurado de especialistas evaluará cada presentación para seleccionar a los tres primeros lugares de cada categoría.

El programa se complementará con demostraciones a cargo de las fuerzas armadas y policiacas, agrupaciones de la sociedad civil y organizaciones deportivas, además de la participación de la Banda de Música de Gobierno del Estado.

Como antesala al arranque oficial del evento, las autoridades estatales presidirán la ceremonia de galardón del Premio Estatal del Deporte Chihuahua 2026, que reconocerá la trayectoria y el esfuerzo de las y los atletas, así como de sus entrenadoras y entrenadores, que obtuvieron esta distinción.