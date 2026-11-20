Con el propósito de fortalecer la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y el uso responsable de las nuevas tecnologías, Comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) participaron en el VII Foro Anual de Transparencia “Información, Privacidad e Inteligencia Artificial”, organizado por el Municipio de Juárez, a través de su Coordinación de Transparencia.

En este encuentro, celebrado en las instalaciones del Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos, A.C., los integrantes del Pleno del ICHITAIP, Sergio Rafael Facio Guzmán, Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, formaron parte del presídium, acompañando a las autoridades municipales y estatales durante el desarrollo del acto inaugural.

Durante su intervención, el Comisionado Presidente del ICHITAIP, destacó la necesidad de que las instituciones públicas modernicen y fortalezcan sus procesos administrativos mediante el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, particularmente de la inteligencia artificial.

“La autoridad debe estar presente en la protección de datos personales”, manifestó Sergio Rafael Facio Guzmán, durante su participación en el panel Inteligencia Artificial, Democracia y Derechos Humanos que tuvo lugar en el marco del Séptimo Foro Anual de Transparencia 2026 al que convocó el municipio de Juárez a través de su Coordinación de Transparencia.

En este panel que compartió con la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta de la Comisión de Anticorrupción del Congreso del Estado, y ante el auge de la IA se pronunció a favor de crear una ley nacional donde “todos estemos en el mismo camino de protección de datos personales ante los retos que plantea la IA”.

Ante académicos, investigadores y estudiantes universitarios que se hicieron presentes en el Foro, el Comisionado Presidente del ICHITAIP advirtió de los riesgos existentes por esta herramienta informática al igual de las ventajas que ofrece su aplicación.

Además, dijo que para evitar daños es necesario que su uso y aplicación debe verse bajo la óptica de la ética.

Asimismo, reiteró que en Chihuahua sigue vigente el marco legal constitucional que da vida al Órgano Garante y que garantiza el acceso a la información, ejercicio que no depende de una misma autoridad que se convierten en juez y parte en la resolución de un recurso de queja.

Por su parte la diputada Elizabeth Guzmán Argueta, Presidenta de la Comisión de anticorrupción del Congreso del Estado hizo un reconocimiento al trabajo que realizan el Presidente y Comisionadas del ICHITAIP.

También, recordó que Morena presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al marco legal del acceso a la información y coincidió en su pronunciamiento a favor de la presencia de la autoridad en las regulaciones de la IA para la protección de datos personales, pasando por un análisis del impacto de la nueva tecnología.

La propuesta de generar un nuevo marco legal dijo, tiene por objetivo que la información no sólo sea accesible sino de utilidad.