Urge empatía con seguridad de transportistas tras bloqueo: Eugenio Baeza

Eugenio Baeza Fares presidente de grupo Bafar, señaló que es necesario reforzar la seguridad en carreteras por el bien del desarrollo económico y sobre todo el bienestar de los transportistas.

En este sentido el líder de Bafar comentó que es lastimoso ver cientos de muertes de choferen en manos de asaltantes, mismos que dañan a la economía con el mercado negro, pues los productos que son robados en trailer de diferentes partes del país son mal ofertados.

Asegura que tras el paro de transportistas que se dio el pasado lunes 6 de abril no fue tan grave como el anterior, sin embargo, se requier empatía de la autoridad estatal no solo del gobierno federal.

Cabe destacar que fue solo un día en el que se presento el bloqueo nacional en donde el estado de Chihuahua tuvo algunas movilizaciones en la carretera a Juárez y Jímenez.