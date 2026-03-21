Urge Bustillos en Washington considerar al sector ganadero ante cierre fronterizo

Washington.— El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, informó sobre las gestiones realizadas durante su visita a Washington, donde exhortó a funcionarios mexicanos en Estados Unidos a dar mayor atención al sector ganadero, especialmente ante la contingencia sanitaria que mantiene cerrada la frontera estadounidense al ganado mexicano.

Durante su agenda de trabajo, Bustillos solicitó al agregado de Economía, Agricultura y representantes de la Embajada de México —Ernesto Acevedo, Carlos Vázquez y Luis Martínez— sumarse a los esfuerzos encabezados por la Secretaría de Economía, al señalar que ya existen negociaciones avanzadas relacionadas con el nuevo Tratado de Libre Comercio. Explicó que la coordinación permitiría fortalecer los aspectos técnicos y científicos para que autoridades agrícolas de ambos países presenten una propuesta conjunta en materia económica y sanitaria frente al problema del gusano barrenador.

El líder ganadero hizo además un llamado a los productores chihuahuenses a mantener las medidas sanitarias para proteger el estatus del estado. “No podemos poner en riesgo el estatus sanitario de Chihuahua; la narrativa del estado está alineada a los esfuerzos conjuntos para evitar que el gusano barrenador avance”, afirmó. Añadió que también se abordaron temas relacionados con la reproducción genética del ganado y convocó a congresistas, diputados y senadores de México y Estados Unidos a impulsar acuerdos binacionales, al considerar que aún existe distancia entre actores políticos y el entendimiento del funcionamiento del gobierno estadounidense.