Espectáculo de drones ilumina el cielo del Estadio Ciudad de México a unas horas del México vs Sudáfrica

A solo unas horas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la propia FIFA compartió imágenes del espectáculo de drones que ilumina el cielo de la Ciudad de México como parte de los preparativos para el gran evento.

Lighting up the night sky in Mexico City for the #FIFAWorldCup ✨#NovaSkyStories pic.twitter.com/K3uW3iw2Y1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la Copa del Mundo publicó un video acompañado del mensaje: “Iluminando el cielo nocturno de la Ciudad de México para la FIFA World Cup”, mostrando una impresionante exhibición tecnológica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Las imágenes dejan ver decenas de drones sobrevolando el inmueble mundialista, creando un ambiente que anticipa la fiesta que marcará el inicio del torneo.