Propone Juan Carlos Loera destinar a Juárez recursos recuperados en caso García Luna

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que los recursos recuperados por el Estado mexicano en procedimientos judiciales internacionales relacionados con Genaro García Luna sean destinados prioritariamente al municipio de Juárez.

El proyecto plantea que dichos recursos se orienten al fortalecimiento presupuestario, social y de infraestructura de Juárez, así como a programas de prevención de la violencia, atención integral a víctimas, recuperación de espacios públicos, apoyo a las juventudes, fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipal y acciones comunitarias.

En la exposición de motivos, el legislador juarense señala que Juárez fue uno de los municipios más afectados por la estrategia de seguridad instrumentada durante el sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que Genaro García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública.

“Ninguna ciudad representa con mayor claridad las consecuencias humanas, sociales e institucionales de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’ que Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante los años más intensos de dicha estrategia, particularmente entre 2008 y 2011, Ciudad Juárez se convirtió en una de las ciudades más violentas del mundo y en el principal símbolo internacional de la crisis de violencia que atravesó México durante el sexenio de Felipe Calderón”, expresa el legislador.

Las cifras reflejan con crudeza —argumenta el juarense— la dimensión de la tragedia humanitaria que enfrentó el municipio. Mientras que en 2007 se registraron aproximadamente 310 homicidios dolosos, para 2008 la cifra superó los mil 600 asesinatos; en 2009 se contabilizaron más de dos mil 600 homicidios, y para 2010 la ciudad superó los tres mil homicidios dolosos en un solo año, alcanzando el periodo más violento de su historia contemporánea.

La propuesta toma como referencia los recursos que el Estado mexicano ha logrado recuperar mediante litigios internacionales relacionados con esquemas de corrupción atribuidos a García Luna y a personas vinculadas con su entorno.

El 20 de mayo de 2026, un tribunal del estado de Florida ordenó el pago de más de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano, derivados de esquemas de corrupción vinculados con Genaro García Luna y empresas relacionadas con la familia Weinberg.

“La recuperación de más de 578.5 millones de dólares derivados de esquemas de corrupción vinculados con Genaro García Luna representa una oportunidad para transformar recursos obtenidos ilícitamente en instrumentos de reparación social, reconstrucción comunitaria y fortalecimiento institucional”, expone el legislador.

El senador juarense también propone que la Secretaría de Hacienda instrumente mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para dar seguimiento público a la aplicación de los recursos recuperados.

Con esta propuesta, Juan Carlos Loera lleva a la discusión nacional una demanda vinculada directamente con la historia reciente de Juárez. El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis.