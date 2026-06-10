Invita Bowí a usar transporte fácil y seguro para la Fiesta Mundialista Chihuahua 2026

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV) invita a las y los chihuahuenses a utilizar el sistema Bowí para asistir a la Fiesta Mundialista Chihuahua 2026, en la Plaza del Ángel.

En el lugar las familias podrán disfrutar del ambiente futbolero y de las transmisiones de los partidos que sostendrá la Selección Mexicana.

Bowí se posiciona como una alternativa práctica, cómoda y segura para llegar a este espacio de convivencia y evitar contratiempos relacionados con el tránsito vehicular, la búsqueda de estacionamiento y las aglomeraciones.

Las y los usuarios pueden descender en cualquiera de las estaciones ubicadas en el sector centro de la ciudad, para disfrutar de un acceso rápido y sencillo a la Fiesta Mundialista, en compañía de familiares y amigos.

La OTV reitera su compromiso de brindar una movilidad eficiente para las y los chihuahuenses, al facilitar el acceso a eventos que fortalecen la convivencia y el disfrute de los espacios públicos.

Para más información, comunicarse a través de WhatsApp BowíChat al número (614) 512 9386.