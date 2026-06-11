Calor comenzará a “ceder” desde hoy debido a temporal lluvioso en territorio estatal

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió un aviso preventivo ante el pronóstico de precipitaciones pluviales intensas que podrían presentarse en la entidad en las próximas horas.

Lo anterior, destacó la CEPC, obedece a la interacción de diversos factores climáticos que favorecerán condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio estatal.

Indicó que se prevén lluvias de fuertes a puntualmente muy fuertes (de 50.1 a 75 mm) en las zonas de Guachochi y Guadalupe y Calvo; de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en Urique, Batopilas, Balleza, Satevó, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral y Santa Bárbara.

De igual manera, se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en Madera, Temósachic, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Carichí y Chínipas.

Estas condiciones prevalecerán también en Guazapares, Morelos, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Valle de Zaragoza, Rosario, Allende y Coronado.

Además, lluvias aisladas a dispersas en Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Madera, Matachí, Bachíniva, Ahumada, Chihuahua, Julimes, Delicias, Saucillo, López, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame, Ojinaga, Ascensión, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa y Manuel Benavides.

Respecto a los vientos, se prevén rachas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en la zona norte, particularmente en Juárez y Ascensión; superiores a 45 km/h en Ahumada, Guadalupe, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Julimes, Coronado, López, Jiménez, Camargo, La Cruz, Ojinaga y Manuel Benavides.

Asimismo, se espera que la velocidad del viento supere los 35 km/h en zonas del noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluyendo la capital del estado.

Las temperaturas máximas y mínimas para este día, oscilan entre los 35°C en puntos como Juárez y Ojinaga, y 7°C en el seccional de El Vergel, municipio de Balleza.

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar transitar por zonas inundables o cruzar cauces de arroyos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones ante la posible caída de granizo y tormentas eléctricas.