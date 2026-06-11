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Soldado caído: un gato trae un ratón de regalo para su “novia”, pero la pilla con otro

El gesto romántico de un gato anaranjado quedó arruinado por la cruda realidad. Tenía tantas ganas de alegrar a su novia que le trajo un ratón de regalo, pero terminó siendo él quien se llevó la sorpresa.

Al llegar, presenció una escena desgarradora: su compañera tenía una aventura con otro gato. El felino quedó impactado, bajó la mirada y soltó de su boca el obsequio. Se dio la vuelta y se marchó desconsolado.

La historia, sin embargo, tuvo un final feliz para uno de sus protagonistas: el ratón, que al terminar en libertad, seguramente celebró su suerte.

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