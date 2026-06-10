Realizan traslado aeromédico de menor lesionada desde Guachochi a Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó un traslado aeromédico de emergencia para una menor de 2 años y 8 meses de edad desde el municipio de Guachochi hacia la ciudad de Chihuahua.

La intervención se llevó a cabo la tarde de este miércoles, con el objetivo de brindar atención médica especializada y oportuna a la paciente, quien presentó daño neuronal derivado de una caída.

Para garantizar su atención inmediata, la menor fue trasladada a bordo de la aeronave de la SSPE hasta la capital del estado, donde fue canalizada al Hospital Infantil de Especialidades para recibir tratamiento médico de urgencia.

Estas acciones forman parte de los mecanismos de coordinación interinstitucional que permiten atender situaciones de emergencia médica en comunidades alejadas, facilitando el acceso a servicios especializados y reduciendo los tiempos de traslado de pacientes en condición crítica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de colaborar con las instituciones de salud y protección civil para salvaguardar la vida y el bienestar de la población chihuahuense mediante el uso de capacidades aéreas y operativas especializadas.