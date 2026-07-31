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Unifrut llama a productores a defender la manzana con precios competitivos

Francisco Terán presidente de Unifrut Chihuahua comentó que siguen dando un apoyo a la campaña de consumo de manzana chihuahuense y hace un llamado a los fruticultores a defender su producto con precios competitivos.

“Un llamado a los productores que defiendan su fruta, que la comercialicen a los precios justos ya que este año será de precios competitivos para la producción nacional”, comentó.  

Campaña de manzana mexicana se lanzó desde el año pasado por la defensa y corrección en el mercado.

Actualmente Unifrut cuenta con caso 2 mil productores aproximadamente y cuenta con 17 asociaciones, Cuauhtemoc, Rubio, Maritoba, Guerrero, Namiquipa son de los municipios de más producción.

“Mi consejo a los productores es que defiendan la manzana, este año será bueno en cuestión del precio con el inicio de investigación anti domping, la manzana chihuahuense es mejor”, concluyó.

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