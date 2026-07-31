Lamenta Estado accidente en Madera, mujer que perdió la vida tenía 18 años

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda lamentó el accidente que se registró ayer en el municipio de Madera, cuando un camión de pasajeros cayó por un barranco de 150 metros y en el lugar una mujer de 18 años perdió la vida.

Expresó que en el vehículo viajaban en su mayoría estudiantes menores de edad que se dirigían a Huápoca para pasar un día de vacaciones, sin embargo, en el trayecto el camión volcó.

De la Peña mencionó que hay algunas personas graves de salud y otras que afortunadamente resultaron con lesiones leves y reiteró que el Estado brindará apoyo a las personas que resultaron involucradas.

Agregó que afortunadamente hubo una pronta respuesta por parte de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), lo que permitió el rescate y traslado de las personas a hospitales de Cuauhtémoc y Chihuahua capital.