Más de mil deportistas recibirán becas el 3 de agosto; IMCFD dispersará cerca de 5 mdp en una sola exhibición

El director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), Juan Abdo, informó que el próximo 3 de agosto se realizará la dispersión de aproximadamente 5 millones de pesos correspondientes al programa de becas deportivas que se entregan en una sola exhibición, por lo que exhortó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los mensajes de texto y correos electrónicos donde recibirán las instrucciones para cobrar el apoyo.

Abdo explicó que esta entrega corresponde a las categorías de deportistas mayores y menores de 18 años, deporte adaptado, entrenadores y atletas de alto rendimiento, mientras que otros rubros, como comités deportivos y promotores, continúan recibiendo el recurso de manera mensual debido a que deben comprobar periódicamente sus programas de trabajo.

El funcionario capitalino destacó que la administración municipal decidió mantener el esquema de pago en una sola exhibición, al considerar que resulta más útil para los atletas, quienes pueden destinar el recurso a gastos importantes como viajes, boletos de avión, competencias o equipo deportivo.

Precisó que cada beneficiario recibirá un mensaje de texto o correo electrónico, de acuerdo con los datos registrados en su expediente, con un código para realizar el retiro sin tarjeta en Banco Santander, trámite que deberá efectuarse dentro del plazo establecido tras recibir la notificación.

Por su parte resaltó que entre los beneficiarios se encuentran deportistas y jueces que actualmente representan a Chihuahua y a México en competencias internacionales, como Rodrigo Montoya, Jaime Martell, Orlando Loya, Jesús Vázquez, Alex González (Béisbol 5), Christian Danay (Breaking), Jesús Santiago (natación), Ana Paula Armendáriz (gimnasia), María Fernanda Muñoz (handball) y Juan Pablo Talamás (tiro con arco), entre otros que han obtenido resultados destacados.

En total, señaló, el programa contempla 1,032 beneficiarios, considerando todas las categorías, con una inversión global de 7.5 millones de pesos, de los cuales casi 5 millones serán dispersados este 3 de agosto.

Finalmente, el director del IMCFD hizo un llamado a los deportistas que no fueron seleccionados en esta ocasión para que no se desanimen y continúen acercándose al Instituto, ya que existen otros programas de apoyo económico y en especie, además del programa Elemento Olímpico, mediante el cual también se respalda a atletas que actualmente participan en competencias internacionales.