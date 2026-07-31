José Luis Villalobos respalda a Alejandro Moreno y acusa al INE de abrir la puerta a la censura política

José Luis Villalobos García, titular de la Coordinación Nacional de Afiliación y Registro Partidario (CNARP) del CEN del PRI y diputado local en el Congreso de Chihuahua, respaldó al presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, y calificó como preocupante la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de ordenar el retiro de publicaciones en las que se cuestiona la relación de Morena con el crimen organizado.

Villalobos señaló que lo ocurrido en el Consejo General del INE confirma que la discusión ya no se limita a determinadas expresiones, sino al derecho de la oposición a cuestionar al poder.

“Coincido con Alejandro Moreno: a la oposición no la van a callar. Hoy pretenden retirar expresiones incómodas como ‘narcogobierno’; mañana podrían pretender decidir hasta dónde podemos cuestionar a este régimen. Esa no es la democracia que queremos para México”, afirmó.

El priista recordó que el artículo 61 de la Constitución establece que diputadas, diputados, senadoras y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y que jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

“Cuando se intenta poner límites políticos a la voz de un legislador, estamos ante un asunto muy serio. La Constitución protege la libertad de opinión en el ejercicio legislativo y ninguna autoridad debe convertir sus facultades en un mecanismo para inhibir la crítica”, sostuvo.

Villalobos también cuestionó que durante la sesión del INE se haya argumentado que Alejandro Moreno estaba siendo señalado como dirigente del PRI y no como senador, y consideró que eso no puede utilizarse para cerrar la discusión sobre los límites de la autoridad electoral frente a la libertad de expresión.

“Podrán discutir la vía jurídica, podrán interpretar la norma, pero lo que no pueden hacer es normalizar la censura. El INE no debe convertirse en el árbitro de lo que la oposición puede o no puede decir”, enfatizó.

El titular de la CNARP respaldó la decisión del PRI de impugnar la resolución ante las instancias correspondientes y afirmó que el partido continuará señalando los temas que considere de interés público, particularmente aquellos relacionados con seguridad, crimen organizado y rendición de cuentas.

“Estoy de acuerdo con nuestro presidente nacional en algo fundamental: si existen señalamientos, que se investiguen; si existen responsabilidades, que se determinen. Pero pretender silenciar las preguntas no resuelve absolutamente nada”, finalizó.