Denuncia del PRI vs espectaculares de aspirantes busca piso parejo y no daña una posible alianza con el PAN: Memo Ramírez

Luego de que la dirigencia estatal del PRI interpusiera una denuncia contra los aspirantes que han colocado espectaculares con su imagen, en la que alega actos anticipados de campaña, el presidente del Congreso del Estado y diputado local del Revolucionario Institucional, Guillermo Ramírez, descartó que eso dañe una posible alianza con el PAN, pues lo que pretende la denuncia es que exista piso parejo para todos.

“Creo que es indispensable que haya piso parejo para todos. Ahí están las reglas electorales, ahí está la ley electoral. Entonces, estamos totalmente de acuerdo con lo que comenta nuestro líder estatal y diputado federal, Alejandro Domínguez, y en ese sentido, estaremos apoyándolo”, manifestó Ramírez Gutiérrez.

Al cuestionarlo si esa denuncia contra algunos aspirantes panistas pudiera afectar una posible alianza electoral con Acción Nacional, el diputado Ramírez resaltó que “no creo que dañe una alianza, yo creo que es importante que todos los partidos nos sometamos a las reglas que tenemos ya fijadas en la ley electoral, y en ese sentido, estaremos al pendiente de qué es lo que sucede con esta elección”.

“Todos tenemos que estar siguiendo las mismas reglas, bajo las mismas reglas, y que haya piso parejo para todos”, expresó el presidente del Poder Legislativo y diputado local del PRI.