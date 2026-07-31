Evidentes los avances en transporte, reto del siguiente gobierno será mejorarlo y mantener vara alta

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno manifestó que si bien, hay evidentes avances en materia de transporte, el rezago que se herederó de administraciones pasadas no se resuelve de un día para otro por lo que corresponderá a la siguiente administración estatal continuar con la mejora y mantener la vara alta.

Ello en relación a las declaraciones de Alejandro Lazzarotto Rodríguez, presidente de Canaco quien consideró que el tema del transporte público deberá ser una prioridad para el siguiente gobierno ante los atrasos que se observan en la calidad del servicio.

El secretario recordó que particularmente en la ciudad de Chihuahua, el cumplimiento del año-modelo en los camiones del tranporte pública era del 71 por ciento y a la fecha se cuenta con un 96 por ciento de unidades que cumplen con dicho requerimiento legal.

Además, destacó que se logró la renovación de 40 unidades de la ruta Bowí y se amplió el servicio con la ruta hacia el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) que se utiliza por mil 1600 estudiantes diariamente.

“Hay evidentes avances en materia de transporte, creo que la gobernadora Maru Campos, al término de su administración, se podrá ir con la satisfacción de quien entregó las cosas en mucho mejores condiciones de cómo las encontró”.