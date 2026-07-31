Se gradúan 97 nuevos policías; 78 reforzarán la seguridad en Chihuahua Capital

El mandatario capitalino Marco Bonilla encabezó en este viernes en el Centro de Convenciones la ceremonia de graduación de la tercera generación de cadetes de la Policía Municipal de la administración 2024-2027, integrada por 97 nuevos elementos, de los cuales 78 se incorporarán a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua y 19 al municipio de Delicias.

Las y los nuevos oficiales fueron formados en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), donde cumplieron con mil 620 horas del curso de formación inicial como parte de su preparación para integrarse a las labores de seguridad pública.

Cabe recordar que la capacitación comenzó en septiembre de 2025 e incluyó entrenamiento físico, orden cerrado, defensa personal y formación profesional en aulas, además de prácticas en infraestructura especializada como el Pabellón de Tiro Virtual, el Pueblo Táctico y áreas de acondicionamiento físico.

Con la incorporación de esta nueva generación, el Gobierno Municipal busca fortalecer la estrategia de seguridad en la capital, principalmente en el Distrito Colón, al norte de la ciudad.

Se prevé que los nuevos elementos contribuyan a incrementar el patrullaje preventivo, ampliar la cobertura territorial, reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y reforzar la proximidad con la ciudadanía.