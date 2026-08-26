Rinde Marcela Herrera su 1er Informe como presidenta del Poder Judicial

Este miércoles se llevó a cabo el Primer Informe de Labores del Poder Judicial de Chihuahua por parte de su presidenta, la magistrada Marcela Herrera Sandoval.

Desde el Centro de Convenciones y Exposiciones, se realizó una sesión pública extraordinaria para dar cuenta de los logros que Marcela Herrera, junto a los demás magistradas y magistrados, así como jueces y juezas, han logrado en materia de impartición de justicia.

En el evento estuvieron presentes alcaldes, fiscales de Distrito, legisladores, empresarios, académicos y personal del Poder Judicial.

Como parte honorífica del Pleno, estuvo presente el encargado de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto; así como Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, en de la gobernadora Maru Campos.

Además, estuvieron Francisco Acosta como presidente del Tribunal de Disciplina Judicial y Karla Esmeralda Reyes como presidenta del Órgano de Administración Judicial.