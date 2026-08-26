Firman Marco Bonilla y Renard Johnson convenio de hermanamiento entre Chihuahua y El Paso

El alcalde de Chihuahua Marco Bonilla fortalece la agenda internacional de la ciudad y abre nuevas oportunidades de colaboración económica, educativa, turística, cultural y de innovación

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 26 de agosto de 2026.- En la visión del alcalde Marco Bonilla de proyectar a Chihuahua Capital más allá de sus fronteras, sumó hoy un nuevo capítulo con la firma del convenio de hermanamiento entre Chihuahua y El Paso, Texas, un acuerdo que fortalece los vínculos entre ambas ciudades y abre nuevas oportunidades de colaboración.

El convenio representa además un momento histórico: por primera vez un alcalde de El Paso realiza una visita oficial a Chihuahua Capital, resultado de una agenda de acercamiento que ambas ciudades comenzaron a construir desde noviembre de 2025.

Durante la ceremonia, Bonilla destacó que Chihuahua y El Paso comparten mucho más que una frontera. Son ciudades unidas por familias, historias, cultura y, sobre todo, por una profunda vocación de trabajo que las convierte en parte de una región cada vez más conectada.

“Por primera vez, un alcalde de El Paso realiza una visita oficial a la ciudad de Chihuahua. Y eso convierte este encuentro en un momento histórico para nuestras dos ciudades”, afirmó Bonilla.

El alcalde de Chihuahua también subrayó que este hermanamiento es producto de una relación que ha venido construyéndose con una visión de largo plazo y que ya contempla una agenda de colaboración en sectores estratégicos como el turismo, la industria aeroespacial, la educación superior, la innovación, el emprendimiento, la proveeduría y la cultura.

Con esta alianza, Marco Bonilla coloca a Chihuahua Capital en una posición estratégica para aprovechar las oportunidades que genera una mayor integración regional, particularmente en sectores donde ambas ciudades cuentan con fortalezas y capacidades que pueden complementarse.

Por su parte, el alcalde de El Paso, Renard Johnson, agradeció la recepción y destacó los profundos vínculos históricos que han unido a ambas ciudades durante generaciones. “Cuando Chihuahua tiene éxito, toda nuestra región se beneficia. Y cuando El Paso tiene éxito, toda nuestra región se beneficia”, afirmó.

Con este hermanamiento, Marco Bonilla da un paso más en la estrategia de posicionar a Chihuahua Capital como una ciudad abierta al mundo, capaz de generar alianzas y aprovechar su ubicación, su talento y su capacidad productiva para construir nuevas oportunidades.