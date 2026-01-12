Una joven se mete en una acequia llena de barro para rescatar a una perra y 7 cachorros

Una joven rescató a una perra y a sus siete cachorros que habían quedado atrapados en una acequia en el municipio argentino de Guaymallén, provincia de Mendoza.

La mujer se metió en el canal lleno de barro y agua y sacó a los animales con la ayuda de rescatistas que tiraban de una cuerda atada a sus pies para sacarla cada vez que era necesario.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp