Una IA desvela el rostro de la persona del Santo Sudario de Turín

Un supuesto rostro de Cristo creado por IA a partir de los datos del Santo Sudario de Turín, una histórica tela de lino que, según la tradición cristiana, habría envuelto el cuerpo de Jesús tras la crucifixión, ha generado gran interés entre los internautas entusiastas del tema.

Se le dieron los prompts correspondientes a una IA para que reprodujera a la persona de la Sábana Santa de Turín y este fue el resultado.👇😲😇 pic.twitter.com/CoO7xkzvdK — Franklin Torres™ (@MocaCity) February 11, 2026

En una reciente publicación en redes sociales, se muestra la imagen hiperrealista de Jesucristo que se obtuvo al introducir los ‘prompts’ [indicaciones sobre qué contenido generar] correspondientes a una IA para que reprodujera la imagen de un hombre a partir de los patrones, marcas y rasgos impresos en el lienzo.