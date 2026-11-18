A fin de proteger y salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes (NNA), que son víctimas de cualquier tipo de violencia, integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, acordaron priorizar la atención que se brinda a los menores de edad.

Durante la reunión plenaria que se realizó este martes 17 de noviembre en el piso 19 de la Torre Centinela, miembros del organismo al que pertenecen los tres órdenes de Gobierno y representantes de diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales, se puntualizó la importancia de atender el tema de violencia a este grupo vulnerable.

Se indicó que el trabajo coordinado y la buena comunicación, aportan al combate, detección y erradicación a delitos de alto impacto.

En representación de la Fiscalía General del Estado, acudieron el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas; el Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, Javier Sánchez Herrera; la Coordinadora de Ministerios Públicos de la Fiscalía de la Mujer; Yubia Ayala Narváez, y los comandantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), David González Palacios y Adán Herrera, en representación de Daniel Paulín Barraza, Director de la AEI.