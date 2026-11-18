La vicefiscal General del Estado, Wendy Paola Chávez Villanueva, y el Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, participaron en la Mesa de Seguridad, efectuada la mañana de este martes, en la ciudad de Cuauhtémoc.

Durante la reunión, las autoridades analizaron las estadísticas de la incidencia delictiva en el estado y en la región, además, definieron estrategias de coordinación para garantizar la seguridad y la paz de la población.

Al respecto, el Fiscal de Distrito, Juan Carlos Portillo, señaló que el seguimiento a los índices delictivos permite identificar los sectores en los que se requiere efectuar labores prioritarias en materia de seguridad.

Destacó, acciones relevantes llevadas a cabo de manera conjunta entre las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno, como el aseguramiento de 106,3 kilogramos de cocaína, efectuado el 07 de octubre del 2026, en el poblado seccional Álvaro Obregón (Rubio), municipio de Cuauhtémoc.

A su vez el presidente municipal, Humberto Pérez Mendoza reconoció el seguimiento que se le da a los delitos del fuero común, lo que ha permitido reducir la incidencia, señaló.