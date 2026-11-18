Chihuahua, Chih. — Habitantes de la región serrana reportaron un incendio registrado la tarde de este martes en uno de los vagones del tren de pasajeros Chepe, cuando la unidad se encontraba en Estación Témoris, en el municipio de Guazapares, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

De acuerdo con testimonios de pobladores y material en video difundido en redes sociales, el incidente ocurrió entre las 16:00 y las 17:00 horas en el convoy que cubría la ruta procedente de Cuauhtémoc con destino al estado de Sinaloa.

Los testigos señalaron que el humo se concentró principalmente en uno de los vagones y que la situación fue controlada antes de que pasara a mayores, descartándose de manera preliminar pasajeros o tripulantes heridos.

Hasta el momento, ni las autoridades estatales ni la empresa operadora del ferrocarril han emitido un comunicado oficial para precisar las causas del siniestro o el estado de la corrida.