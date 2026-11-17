Obra que fue posible gracias al Programa de Infraestructura Educativa donde participan Gobierno del Estado y FECHAC

– El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Programa de Infraestructura Educativa, entregó un domo en la Escuela Primaria Ramón López Velarde número 2159, obra que representa una inversión total de 2 millones de pesos y beneficia directamente a 113 alumnas y alumnos.

La construcción de esta infraestructura fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), quienes aportaron en conjunto 1 millón 960 mil pesos, mientras que la comunidad beneficiaria contribuyó con 40 mil pesos.

Con esta obra, las y los estudiantes cuentan ahora con un espacio techado que permitirá realizar actividades académicas, deportivas, cívicas y recreativas en mejores condiciones, además de brindar protección ante las distintas condiciones climáticas y facilitar el desarrollo de las actividades escolares al aire libre.

A través del Programa de Infraestructura Educativa, el Gobierno Municipal continúa con la suma de esfuerzos con instituciones y organizaciones para atender las necesidades de los planteles escolares, mediante obras que fortalecen sus instalaciones y proporcionan espacios más seguros, funcionales y adecuados para niñas, niños y jóvenes.

Para más información pueden comunicarse al 614-200-4800 o al 072, extensiones 6509 y 6517, con atención directa del Departamento de Infraestructura Educativa o acudir a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en calle Segunda número 4, colonia Centro, segundo piso. El horario de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 15:30 horas, y viernes de 9:00 a 14:00 horas.