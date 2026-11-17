José Luis Villalobos, diputado local del PRI y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional, consideró que el conflicto interno de Morena es “evidente”, y que esa división pudiera generar un voto cruzado entre un sector del morenísimo, al estar en desacuerdo con el perfil de su coordinador estatal Cruz Pérez Cuéllar.

“Esa es la muestra de la división que hay en Morena, es el espejo y es el reflejo de lo que se vive en todo el país, lo vemos en otras entidades de la República y aquí en Chihuahua ya se hizo latente y evidente, vimos el fin de semana la visita de esta señora Ariadna Montiel a Juárez, en donde se llevó a cabo una protesta de fundadores de Morena en Chihuahua inconformes con la candidatura del actual coordinador que tienen”, explicó Villalobos García.

El legislador priista añadió que “efectivamente hay algunos rumores de esta división. Nosotros estamos dedicados a trabajar, estamos dedicados a construir como partido, desde el PRI estamos en ese diálogo permanente que llevan las dirigencia nacional y estatal con Acción Nacional para construir una posible alianza en Chihuahua”.

“Estamos enfocados en organizarnos y fortalecernos, y sin duda, yo creo que la misma gente que ve el perfil que tienen en el coordinador estatal de ellos, se abre la posibilidad de apoyar a una alianza opositora como somos nosotros para defender a Chihuahua. Seguiremos muy de cerca nosotros el trabajo, pero nosotros no estamos atenidos. Nosotros estamos metidos en el trabajo político y territorial y estaremos dando la batalla no solamente aquí en la capital, sino en Ciudad Juárez y en todos los demás municipios del estado”, finalizó José Luis Villalobos.