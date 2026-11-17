La Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural convocó a niñas, niños y adolescentes de ciudad Cuauhtémoc, a participar en el proceso de audición y selección de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca, en colaboración con Fundación Azteca.

La convocatoria permanecerá abierta del 17 de noviembre del presente año, al 15 de enero de 2027. Está dirigida a personas de entre 7 y 16 años cumplidos al momento de su postulación.

El proyecto ofrece un espacio de formación artística y acompañamiento emocional para desarrollar habilidades musicales, fortalecer la confianza y la sensibilidad, así como fomentar el trabajo en equipo.

La agrupación estará integrada por cerca de 200 participantes, quienes recibirán formación en instrumentos de viento, percusión y cuerdas, como flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón, tuba, violín, viola, violonchelo y contrabajo.

También tendrán la oportunidad de formar parte del coro.

Para participar, las personas interesadas deben llenar la cédula de registro disponible en tinyurl.com/orquesta-cuauhtemoc y entregar copia del acta de nacimiento, así como de una identificación vigente de la madre, padre o persona tutora.

Los documentos originales se presentarán únicamente para cotejo. Quienes resulten seleccionados deberán firmar una carta de petición y compromiso, una autorización para el uso de imagen y una carta responsiva.

Las audiciones se llevarán a cabo del 18 al 22 de enero de 2027 y los resultados se publicarán el 22 de enero a las 21:00 horas.

La dependencia informó que no se recibirán audiciones fuera del periodo establecido ni se otorgarán prórrogas.

Los ensayos se realizarán de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas, en la Escuela Secundaria Federal 18 “Último Emperador Azteca”, ubicada en calle Leona Vicario número 2385, fraccionamiento San Antonio.

Para mayores informes comunicarse al teléfono 625 114 9925, en Cuauhtémoc; al correo coord.orquestasinfantiles@gmail.com o al teléfono (614) 214-48-00, extensión 205, en la ciudad de Chihuahua.