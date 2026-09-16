“Un viva no resuelve”: madres buscadoras cuestionan a Alejandro Armenta por arenga durante el Grito en Puebla

El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla manifestó este miércoles su indignación por los hechos ocurridos durante la celebración del Grito de Independencia, con la arenga que incluyó el gobernador morenista Alejandro Armenta: “¡Vivan las madres y familias buscadoras!”.

En una tarjeta informativa, las madres buscadoras señalaron que el hecho no representa un homenaje, ya que hay una diferencia jurídica y política entre reconocer una lucha y capitalizarla.

“Usted hizo lo segundo desde el balcón más visible del estado, en la fecha más patriótica del calendario, ante cámaras que replicarían la frase sin el contexto que la hizo necesaria”, afirmaron los colectivos.

“Nuestras palabras no nacieron para ornamentar un discurso oficial. Nacieron del dolor de no saber dónde están nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hermanos. Nacieron como denuncia: contra la omisión, contra la negligencia, contra un aparato de procuración de justicia que no nos da resultados”, agregaron.

Desde una tarjeta informativa, las madres buscadoras afirmaron que un “viva” no resuelve sus problemas y exigieron avances al mandatario en materia de búsquedas.

“Mientras usted nos gritaba ‘¡vivan!’ desde un balcón iluminado, nosotros seguíamos sin nuestros familiares, porque están desaparecidos. ¿De qué sirve su reconocimiento si no hay búsqueda efectiva? La pregunta no es retórica: exigimos que la responda con hechos, no con otro discurso”, señalaron.

Las madres exigieron al gobierno del morenista informar sobre el estado actual y los avances concretos de cada carpeta de investigación vinculada a las familias de este colectivo y se abstenga de utilizar consignas, frases o imágenes producidas por este colectivo sin nuestro consentimiento.