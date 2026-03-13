Un perro cruza la pista de aterrizaje y causa suspensión de vuelos en Sao Paulo

Durante nueve minutos las operaciones en el aeropuerto de Congonhas, en San Pablo, tuvieron que ser suspendidas el miércoles por la irrupción inesperada de un cachorro.
El perro, que viajaba con su dueña, se escapó del transportín y cruzó la pista de aterrizaje a todo correr, sorteando a los empleados que trataban de capturarlo.
Cadela foge de caixa de proteção, invade pista de Congonhas e provoca suspensão de voos.
Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/BO5TcJczsI
— Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2026