Localizan sano y salvo a un adolescente reportado como ausente

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, localizó sano y salvo a un adolescente de iniciales R. L. S.S., de 15 años de edad, quien contaba con reporte de desaparición y/o ausencia, presentado el pasado 29 de abril, en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

El ininterrumpido trabajo de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación, y la activación inmediata de los mecanismos de búsqueda, permitió localizar al menor de edad.

El agente del Ministerio Público, tomó la comparecencia del adolescente para conocer detalles de su ausencia, además, el médico legista emitió un informe de su estado de salud, posteriormente, fue reincorporado al núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.