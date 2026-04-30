Danna reapareció en el Aeropuerto de la Ciudad de México y evitó hablar con reporteros debido a que se encuentra en un reposo vocal.

Danna volvió a aparecer públicamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero más allá de su llegada, lo que terminó robándose la atención fue la forma en que decidió interactuar con la prensa.

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La cantante evitó dar declaraciones directas y optó por comunicarse mediante señas, gestos y mensajes escritos en su celular, mientras explicaba que actualmente se encuentra en reposo vocal.

Danna reaparece y sorprende al responder a la prensa con señas y mensajes escritos

Cuando fue abordada por reporteros, la intérprete mostró en la pantalla de su teléfono un breve mensaje que uno de los presentes leyó en voz alta: “Estoy en reposo vocal, gracias por su comprensión, por el amor. Escuchen Lucid Dreams”.

Aunque se negó a responder preguntas de manera convencional, sí accedió a tomarse fotografías con algunos fans que la esperaban emocionados en el aeropuerto.

El encuentro tomó un tono todavía más peculiar cuando la artista comenzó a responder algunas preguntas utilizando únicamente gestos. Ante cuestionamientos sobre posibles colaboraciones musicales, Danna reaccionó levantando y bajando el pulgar, confirmando indirectamente algunos rumores sin emitir palabras.

A pesar de las molestias en la voz, también hizo una breve excepción para hablar de la mascota que llevaba en brazos. “Es mía, ella es mi hija”, dijo con voz baja y ronca, provocando ternura entre quienes la rodeaban. Sin embargo, el momento cambió rápidamente cuando le preguntaron sobre otro perro con el que había sido vista recientemente en España; su respuesta fue breve y desconcertante: “En la calle”.

Danna (Getty Images)

La cantante también alcanzó a explicar que deberá permanecer varios días más en recuperación. “Una semana, cinco días”, respondió apenas audible, mientras continuaba utilizando señas para evitar forzar la voz.

La actitud de Danna divide opiniones en redes sociales

La tensión aumentó cuando la dinámica con la prensa comenzó a complicar su paso por el aeropuerto. Visiblemente incómoda, Danna hizo gestos con la cabeza para pedir a camarógrafos y reporteros que dejaran de bloquearle el camino, un momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Como suele ocurrir con las apariciones públicas de la cantante, las reacciones se dividieron. Mientras algunos usuarios defendieron su decisión de cuidar la voz y evitar declaraciones innecesarias, otros consideraron extraña o distante su actitud frente a los medios.

Danna (Getty Images)

La reaparición llega además en un momento importante para la artista, quien continúa impulsando Lucid Dreams, proyecto con el que ha buscado mostrar una etapa más personal y experimental de su carrera. Y aunque habló poco, su llegada terminó generando conversación precisamente por lo que decidió no decir.