Celebra Fiscalía el Día de la Niñez con festejo para los hijos e hijas del personal

En el marco del Día de la Niñez, la Fiscalía General del Estado organizó un evento en el Parque Familiar “El Colibrí” de la ciudad de Chihuahua, para festejar a los hijos e hijas del personal de esta dependencia.

El evento fue presidido por el encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, quien estuvo acompañado por el Fiscal de Control, Análisis y Evaluación, Jesús David Flores Carrete; la Directora General de Administración, Eva Patricia Franco López; la titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos de El Pinal, Wendy Chávez Villanueva, así como por el Director General del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos y Solución de Controversias en Materia Penal, Daniel Terrazas Parada.

Además de disfrutar de las atracciones y los juegos mecánicos como el tobogán uno de los más solicitados, las y los pequeños participaron en mesas en las que se les enseñó alguna manualidad, un del muro para escalar y, además, interactuaron personajes de película como Mario Bros y Luigi, Mickey Mouse y Daisy, así como con el personal operativo de la Fiscalía.

El festejo incluyó una entrega de regalos, entre los que destacaron bicicletas de todos tamaños y colores, balones y aros.