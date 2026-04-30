Presentan a Hermann Adrián Pérez Rico como encargado del Despacho de la Agencia Estatal de Investigación

El encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, presentó al Licenciado en Criminalística, Hermann Adrián Pérez Rico, como encargo del Despacho de la Agencia Estatal de Investigación.

Hermann Adrián Pérez Rico se desempeña como Agente Estatal Investigador especializado en el área criminal, con 18 años de servicio. Tiene especialidad en Criminalística, Derecho y Criminología.

Ha tomado diversos cursos, entre los que destacan los siguientes:

• Función Policial Mallet acerca de la función Policial Mallet en la ciudad del Paso, en Texas, Estados Unidos. 2008

• Curso impartido por la Policía Nacional de Colombia, en la ciudad de Chihuahua, sobre temas de secuestros y extorsiones, primer módulo. 2009

• Curso impartido por el FBI en Miami Florida, teórico operativo “Mexican Kidnapping” donde se abordaron temas para combatir el delito de secuestro. 2009.

• Curso en Guatemala (Antikidnappig), en temas contra el delito de secuestro en América Latina. 2010.

• Pasantías impartidas en la ciudad de Bogotá Colombia, conclusión del módulo del delito de secuestro. 2010.

• Certificaciones constantes en la disciplina de tiro policial.

• En 2011 se acreditó como Policía en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

• Capacitación en el tema adiciones.

• Capacitación en Derechos Humanos.

• Curso SWAT impartido en la EEPOL, registrado ante la Dirección General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Acreditación en el análisis y procesamiento del lugar de los hechos, concedida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

• Curso-taller en interrogatorio y contrainterrogatorio impartido por personal experto. Phoenix, Arizona.

• Simposio de Políticas Ejecutivas y Desarrollo en Materia de Delincuencia Trasnacional, bandas criminales y tráfico de armas. Roswell, Nuevo México 2025.

• Certificado de Seguridad Publica en formación táctica. Cd. Paso, Texas 2026.

Ha sido agente “a” en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales; Agente “a” en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra la Familia y la Seguridad Sexual; Coordinador Estatal en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra el Secuestro; Coordinador de la Unidad de Investigación y Persecución en Delitos cometidos en el Municipio de Aldama Chihuahua; Coordinador en Unidad de Investigación y Persecución del Delito Contra la Extorsión, Zona Centro; Coordinador en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Contra la vida, Zona Centro.

También se ha desempeñado como Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación, Zona Centro; Coordinador en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos contra la Integridad Física y Daños, Zona Centro; Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Norte, entre otros.