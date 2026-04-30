Diputado José Luis Villalobos respalda participación de niño legislador que visibiliza la marginación en El Metate, Urique

En el marco de las actividades del Congreso del Estado con motivo del 30 de abril, Día de la Niñez, el diputado José Luis Villalobos García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acompañado del maestro Carlos Adrián Holguín Cruz, acompañó y reconoció la participación del niño legislador César Gael Moreno Patiño, originario de la comunidad de El Metate, municipio de Urique.

El alumno de la escuela primaria indígena “Francisco Villa”, bajo la dirección de la maestra Saizar Ortega, expuso ante el pleno las condiciones de alta marginación que enfrenta su comunidad, destacando las dificultades de acceso debido a su ubicación en la zona serrana, así como las carencias en servicios básicos.

Durante su intervención, el niño legislador señaló problemáticas como la falta de empleo, lo que obliga a las familias a migrar; las deficiencias en el servicio de salud, con una clínica sin médico permanente; y la escasez de agua potable, agravada por la sequía y la falta de mantenimiento en la infraestructura.

Asimismo, hizo un llamado respetuoso a las autoridades para atender las múltiples necesidades de su comunidad, con la esperanza de que deje de ser una zona olvidada y reciba el apoyo necesario para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

El diputado Villalobos García destacó la importancia de escuchar estas voces, al considerar que reflejan la realidad que viven muchas comunidades de la Sierra Tarahumara, y reiteró su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a reducir la marginación y generar mejores oportunidades para las niñas, niños y jóvenes de estas regiones.