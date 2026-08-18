Un nuevo sismo con varias réplicas sacude el sur de España

Un terremoto de magnitud 4,8 se ha registrado este martes en la provincia de Granada (Andalucía), en el sur de España, comunicó el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El sismo tuvo epicentro en Gójar, a pocos kilómetros de la localidad que fue el pasado sábado el escenario de otro terremoto de magnitud 5.

¿Hay un efecto dominó de terremotos?

El primer movimiento telúrico se produjo a las 10:37 (hora local) y duró apenas unos segundos. Sin embargo, en los siguientes minutos, se registraron varias réplicas. El temblor se sintió en localidades de Granada, Málaga, Jaén, Almería y Córdoba, informan medios locales.

Mientras, en las redes sociales se han difundido las imágenes de cómo se vivió el sismo. En particular, cámaras de seguridad de algunas viviendas registraron la visible sacudida, que generó el movimiento de cosas y un intenso ruido.